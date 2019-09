Obergrafschafter Chöre singen für sauberes Trinkwasser

Zum vierten Mal nahmen am Sonnabend die Obergrafschafter Chöre „Get together“ und die „Evangelische Chorgemeinschaft“ am bundesweiten Gospeltag teil. Diesmal machten sie auf ein Projekt für eine bessere Trinkwasserversorgung in Kenia aufmerksam.