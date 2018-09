Empfehlung - Noch Karten für Konzert des Musikvereins Schüttorf zu haben

Schüttorf Der Schüttorfer Musikverein gibt am Samstag, 15. September, um 19 Uhr im Theater der Obergrafschaft sein Jahreskonzert. Unter dem Titel „Musik liegt in der Luft“ stehen mehr als 30 Laien-Musiker auf der Bühne. „Auf dem Programm stehen attraktive Stücke zum Mit-Swingen und Mit-Singen“, heißt es in einer Ankündigung. Durch das Programm führt Moderator Matthias Reckzügel.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/noch-karten-fuer-konzert-des-musikvereins-schuettorf-zu-haben-249645.html