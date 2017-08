Noch freie Plätze für Ohner Flohmarkt

gn Ohne. Es werden keine Gebühren erhoben, eine Platzvergabe erfolgt nach Ankunft im Ortskern, kündigen die Veranstalter an. Ab 7 Uhr können Verkaufstische mit Flohmarktartikeln aufgebaut werden. Profis werden nicht zugelassen.

Vor fünf Jahren wurde erstmals erfolgreich ein Flohmarkt zur Ohner Kirmes angeboten und seitdem jährlich mit wachsender Teilnehmerzahl durchgeführt. Der Handel auf dem Ohner Marktplatz hat schon eine jahrhundertalte Tradition. Wurden früher Pferde, Kühe und Schweine sowie sonstige Artikel für den täglichen Gebrauch angeboten, so sind es heute Flohmarktartikel in jeder Form, ob Geschirr, Tonwaren, Metallwaren, Bücher und sonstige Artikel, die man braucht oder auch nicht, heißt es in der Ankündigung. Wann der letzte Handel mit alter Tradition im Ortskern stattgefunden hat, wurde allerdings nicht festgehalten. Mit dem Flohmarkt wurde diese Tradition damit 2012 wieder aufgenommen. Im atmosphärisch schön gelegenen historischen Ortskern hat sich der Flohmarkt in den vergangenen Jahren entwickelt.

Anmeldungen nehmen Werner Schrapp unter Telefon Telefon 05923 2253 und per E-Mail: werner.schrapp@ewetel.net sowie Günter Jeurink unter Telefon 059203 2949 oder per E-Mail: guenter.jeurink@ewetel.net, entgegen.