„Nie wieder!“: Schüttorfer gedenken ermordeten Juden

Schüttorf „Nie wieder!“ – Diese zwei kraftvollen Worte hat der Bürgermeister der Samtgemeinde Schüttorf, Manfred Windhaus, am Samstagabend in den Mittelpunkt seiner Rede zum Gedenken an verfolgte und ermordete Menschen jüdischen Glaubens gestellt. Er erinnerte an das unvorstellbare Leid, das Nationalsozialisten vor dem und im Zweiten Weltkrieg über unschuldige Menschen gebracht haben. Die Gedenkstunde fand am 81. Jahrestag der Reichspogromnacht vor dem Gedenkstein an die jüdischen Mitbürger, der vor dem Schüttorfer Verwaltungssitz steht, statt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/nie-wieder-schuettorfer-gedenken-ermordeten-juden-328574.html