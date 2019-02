Empfehlung - New Yorker Prediger ruft Jugend in Schüttorf zum Handeln auf

SchüttorfSchüttorf Am Samstagabend konnte in der Schüttorfer „Church4All“ mit Henok Worku ein Gast aus New York City begrüßt werden. Der in Deutschland geborene Prediger mit äthiopischen Eltern ist Teil von „Metro World Child“, einer humanitären, Hilfsorganisation mit christlichen Werten mit Hauptsitz in Brooklyn. Worku ist dort im Training und selbst Gründer und Direktor des Standortes in Äthiopien. In einem speziellen, von der Jugend der Schüttorfer Glaubensgemeinde organisierten Gottesdienst, hielt der 23-Jährige vor mehr als 100 Besuchern eine energische Predigt zum Thema „Ablehnung“ und warum gerade die momentane Generation aufstehen und handeln müsse.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/new-yorker-prediger-ruft-jugend-in-schuettorf-zum-handeln-auf-279680.html