Neujahrskuchen und Show zum Schüttorfer Jubiläumsempfang

Schüttorf In Schüttorf laufen die Vorbereitungen für den Neujahrsempfang, mit dem am Sonntag ab 10.30 Uhr in der Wietkamphalle offiziell die Feierlichkeiten zum 725-jährigen Stadtjubiläum eingeläutet werden, auf Hochtouren. Und das nicht nur im Rathaus. In den letzten Tagen herrschte auch in der Backstube und der privaten Küche der Bäckerei und Konditorei „Brüggemann“. Dort backen die Inhaber Margrit und Dieter Prondzinski mit Hilfe von Freundinnen und Mitarbeiterinnen fast im Akkord Neujahrskuchen. Denn bis Sonntag sollen rund 2300 Neujahrskuchen fertig sein, die von der Stadt zusammen mit Laugengebäck an die Besucher des Empfangs verteilt werden. In dieser Woche schauten Stadtdirektor Manfred Windhaus sowie Horst Deters und Daniela Noll, die in der Stadtverwaltung für die Organisation der Feierlichkeiten zum Stadtrechte-Jubiläum verantwortlich sind, in der Bäckerei vorbei und probierten die ersten Exemplare. Noll griff dabei auch selbst zum Rollstäbchen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/neujahrskuchen-und-show-zum-schuettorfer-jubilaeumsempfang-339674.html