/ Lesedauer: ca. 3min Neujahrsempfang Samern: Glasfaseranschluss und Haushalt 2020

Der Neujahrsempfang in Samern am Sonntag stand im Zeichen des Breitbandausbaus. Ralf Hilmes, Leiter der Abteilung Wirtschaftsförderung des Landkreises, stellte das Breitbandprojekt in der Obergrafschaft vor.