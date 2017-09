Neuer Pfarrer für die Obergrafschaft begrüßt

Am Sonnabend war in der katholischen Kirche Schüttorf kein Platz mehr frei, als Hubertus Goldbeck im Rahmen einer feierlichen Messe in sein Amt als neuer leitender Geistlicher der Pfarreiengemeinschaft Obergrafschaft eingeführt wurde.