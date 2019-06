Empfehlung - Neuer Knotenpunkt für Windenergie in Samern in Betrieb

Samern „So ein großes Projekt setzt man nicht alle Tage um. Das ist die größte Einzelinvestition der Gemeinde und die Bauphase war interessant mitzuerleben.“ Sichtlich stolz berichtete gestern Samerns Bürgermeister Marco Beernink über eine 18 Millionen Euro teure Investition des Dortmunder Übertragungsnetzbetreibers Amprion in die Energiewende: Mit der Umspannanlage Öchtel am Lütke Brook, die am Donnerstag in der Gemeinde Samern in Betrieb genommen wurde, kann die regenerative Energie nun künftig besser verteilt werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/neuer-knotenpunkt-fuer-windenergie-in-samern-in-betrieb-304606.html