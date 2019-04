Neuer Investor baut Ferienpark am Quendorfer See weiter aus

Lange Zeit lag die Baustelle brach, jetzt kommt Bewegung in den unfertigen Ferienpark Quendorfer See. Ein neuer Investor hat das Grundstück an der Weißen Riete in Schüttorf übernommen. Vier neue Häuser sollen bereits im Sommer stehen – und weitere folgen.