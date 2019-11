Empfehlung - Neuer Familienwald in Schüttorf stößt auf große Resonanz

Schüttorf 27 Obst- und Laubbäume wurden von großen und kleinen Familienmitgliedern auf der Wiese an der Ecke Lehmkuhle/Drosselstraße in die Erde gesetzt. In den Tagen zuvor hatte Mitarbeiter des Schüttorfer Bauhofs die Fläche vorbereitet, sodass die eigentliche Aktion schnell über die Bühne ging. Nachdem alle Bäume gepflanzt waren, machten sich die Familien auf den Weg ins reformierte Gemeindehaus. Dort lud die Stadt zu Kaffee und Kuchen ein. Außerdem verteilte Samtgemeindebürgermeister Manfred Windhaus persönliche Baumurkunden und berichtete über die Anlässe, die für die Familien der Grund waren, einen neuen Baum zu pflanzen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/neuer-familienwald-in-schuettorf-stoesst-auf-grosse-resonanz-328132.html