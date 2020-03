Empfehlung - Neue Schutzhütte für den Schüttorfer Schulwald

Schüttorf Im Schüttorfer Schulwald haben die Kinder der Evangelischen Grundschule und der Süsteresch-Grundschule die Möglichkeit, Naturschutz hautnah kennenzulernen. In Zukunft können die Schülerinnen und Schüler die Natur in ihrem „grünen Klassenzimmer“ wetterunabhängiger unter die Lupe nehmen. Denn dank der Unterstützung der Stadtwerke Schüttorf-Emsbüren konnte die Naturschutzstiftung Grafschaft Bentheim, die den Schulwald vor rund zweieinhalb Jahren verwirklichte, auf dem Gelände in der Nähe des Bentheimer Waldes an der Ecke Körnerstraße/Bahndamm eine Schutzhütte bauen. Rund 2500 Euro hat das Projekt insgesamt gekostet. Finanziert werden konnte die Maßnahme aus Mitteln, die zur Verfügung stehen, weil die Stadtwerke seit mehreren Jahren auf Geschenke verzichten und stattdessen mit einer Spende Vereine und Organisationen unterstützen. „Natur- und Klimaschutz ist für uns ein Riesenthema, deshalb haben wir uns schnell für das Projekt der Naturschutzstiftung entschieden“, sagte Stadtwerke-Geschäftsführer Bernhard Weinberg bei der Besichtigung der neuen Schutzhütte, die Stiftungsmitarbeiter Derk-Jan Elbert und Jörg Brouwer in den vergangenen Wochen mit Liebe zum Detail entworfen und gebaut haben. Das Fichten- und Lerchenholz stammt dabei aus eigenen Wäldern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/neue-schutzhuette-fuer-den-schuettorfer-schulwald-346243.html