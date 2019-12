Empfehlung - Neue Mensa in Quendorf nimmt Gestalt an

Quendorf An der Grundschule in Quendorf nimmt die neue Schulmensa immer mehr Gestalt an. „Der Bau kommt gut voran und läuft nach Plan“, sagte Bauleiter Hans Wenning vom Schüttorfer Architekturbüro Schröder/Wenning bei der Besichtigung der Baustelle, bei der sich Samtgemeindebürgermeister Manfred Windhaus und Bauamtsmitarbeiter Michael Heßling zufrieden über den Fortschritt der Bauarbeiten zeigten. Auch Schulleiter Peter Jansen wusste Positives zu berichten: „Die Bauarbeiter nehmen viel Rücksicht auf unsere Schüler und die Schutzmaßnahme mit den Bauzäunen klappt sehr gut.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/neue-mensa-in-quendorf-nimmt-gestalt-an-333853.html