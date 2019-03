Empfehlung - Neue Fahrzeuge für „Die Pfefferkörner“ in Samern

Samern Neue Trettrecker, Kinderfahrräder und Sandkastenfahrzeuge besitzen seit Kurzem die Kinder der Kindertagesstätte „Die Pfefferkörner“ in Samern. Das neue Spielzeug stammt aus einer Spende des Milchkontrollvereins Ohne während des jährlichen Kontrollfestes. Vor Kurzem übergaben Johann Wessels und Gerold Rolink als Vorstandsmitglieder die begehrten Fahrzeuge im Gesamtwert von 1050 Euro an die Kinder der Tagesstätte. Leiterin Sabrina Brüning ist froh, dass die Einrichtung bereits zum zweiten Mal von den örtlichen Milcherzeugern bedacht wurde. „Unsere Kindertagesstätte wächst stetig, da können wir die zusätzlichen Fahrzeuge gut gebrauchen,“ so Brüning. Die Kindertagesstätte war 2015 mit 65 betreuten Kindern gestartet, heute sind es schon 110 Kinder im Alter von wenigen Monaten bis zum Schuleintritt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/neue-fahrzeuge-fuer-die-pfefferkoerner-in-samern-287199.html