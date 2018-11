Empfehlung - Neue Broschüre beschäftigt sich mit jüdischen Schüttorfern

Schüttorf Der Künstler Gunter Demnig hat in zwei Aktionen insgesamt 24 Gedenksteine für sechs jüdische Familien verlegt. Die neue Broschüre. „Sie waren Schüttorfer – Auf den Spuren der jüdischen Familien im 20. Jahrhundert“ taucht auf 74 Seiten tief in das jüdische Leben in Schüttorf ein und dient zudem als Leitfaden für einen Rundgang auf den historischen Spuren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/neue-broschuere-beschaeftigt-sich-mit-juedischen-schuettorfern-267451.html