Empfehlung - Neubau des Feuerwehrhauses in Schüttorf beschlossene Sache

Schüttorf Im Haushalt 2019 stehen dafür 500.000 Euro Planungskosten bereit, außerdem wurden Verpflichtungsermächtigungen über jeweils 1,5 Millionen Euro für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 abgegeben. Die Beschlüsse zur Grundstückswahl und für den Neubau wurden ebenfalls in der jüngsten Sitzung gefasst. Zuvor hatten Sprecher aller Fraktionen die Notwendigkeit eines Neubaus unterstrichen. So sagte Stefan Niehaus (CDU/Schüttorfer Liste): „Das Projekt ist eine Herausforderung für die Samtgemeinde, aber wir können nicht unsere Feuerwehrleute in ihrem eigenen Feuerwehrhaus Gefahren aussetzen.“ Er bezog sich dabei auf Untersuchungen, nach denen das bestehende Feuerwehrhaus an der Ecke Nordring/Färberstraße gravierende Mängel aufweist, und dass dringender Handlungsbedarf bestehe. Beides wurde sowohl im Feuerwehrbedarfsplan deutlich gemacht als auch bei einer Ortsbesichtigung durch die Feuerwehrunfallkasse. Dem pflichteten die Gruppen SPD/FDP und Grüne/Linke bei. „Das wird ein Mammutprojekt, aber es muss gewuppt werden“, so das Fazit von Karl-Heinz Büld (SPD).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/neubau-des-feuerwehrhauses-ist-jetzt-beschlossene-sache-278510.html