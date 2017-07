Netzbetreiber informiert über Hochspannungsleitung

gn Schüttorf. Die 110.000-Volt-Hochspannungsfreileitung zwischen der Umspannanlage Schüttorf und dem Punkt Quendorf wird durch den Netzbetreiber Westnetz komplett erneuert. Der Verlauf der bestehenden, etwa vier Kilometer langen Leitung werde beim Ersatzneubau nahezu beibehalten, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Die neue Stromtrasse soll mit weniger Masten als bisher auskommen, dafür werden die Leitungen in Höhen von 31 bis 52 Metern von Mast zu Mast gelegt. Somit wird der Neubau deutlich höher als die bisherige Leitung aus dem Jahr 1926. Diese ragt rund 24 Meter in die Höhe. Westnetz will die Bürger am 10. August 2017 persönlich über das Projekt informieren. In der Zeit von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr stehen die verantwortlichen Mitarbeiter des Unternehmens allen Interessierten in der „Alten Kirchschule“, Kirchgasse 2 in Schüttorf, für Fragen zur Verfügung.

Aktuell laufen, neben den Detailplanungen, die Vorabstimmungen mit den zuständigen Behörden. Das erforderliche Planfeststellungsverfahren zur Genehmigung der Freileitung soll zeitnah beantragt werden. Gespräche mit den betroffenen Grundstückseigentümern wurden Westnetz zufolge bereits geführt. Die Inbetriebnahme der erneuerten Verbindung ist nach derzeitiger Planung im Jahr 2020 vorgesehen.