Empfehlung - Naturschützer Oppel: Plastiktüte wird zum Wildkiller

Isterberg Walter Oppel vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) beobachtet in letzter Zeit immer wieder, dass viele Orte, wie etwa Waldränder und Autobahnauffahrten, im Müll ersticken. „Den meisten Menschen ist dabei aber gar nicht bewusst, wie gefährlich das sein kann. Nicht nur das Landschaftsbild leidet. Vom kleinsten Käfer bis hin zum Reh oder Wildschwein ist jedes Tier durch den Müll, der achtlos an den Wegesrand und in den Wald geworfen wird, gefährdet“, erklärt der Schüttorfer. Ein Beispiel sind Plastikhüllen von Zigarettenschachteln. Vögel bauen diese in ihre Nester ein. So kann das Regenwasser aus dem Nest nur noch langsam abfließen. Die Küken im Nest werden durchnässt und können sterben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/naturschuetzer-oppel-plastiktuete-wird-zum-wildkiller-344169.html