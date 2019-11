Empfehlung - Nachtragshaushalt mit einem deutlichen Plus

Schüttorf Ausgegangen war man im ursprünglichen Haushaltsansatz von einem Jahresplanergebnis im Ergebnishaushalt in Höhe von 547.900 Euro, tatsächlich liegt diese Zahl nun bei rund 1,3 Millionen Euro, was einem Plus von 741.400 Euro entspricht. „Das hatten wir in den letzten Jahren in dieser Höhe noch nicht", hob Kämmerer Gerhard Verwold bei der Präsentation der Zahlen im Stadtrat hervor. Die ordentlichen Erträge erhöhen sich im Nachtragshaushalt um 1,2 Millionen Euro auf insgesamt 21 Millionen Euro und die ordentlichen Aufwendungen um 394.100 Euro auf 20,3 Millionen Euro.