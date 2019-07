Nach 44 Jahren als Lehrerin in Ruhestand

Nicht ganz freiwillig ist Elke Görtemöller-Niemeyer kommissarische Leiterin der katholischen Grundschule Schüttorf geworden. Doch sie ging in ihrer Aufgabe auf – wie auch in anderen Aspekten ihrer Arbeit. Nach 44 Jahren geht die Lehrerin nun in Ruhestand.