Empfehlung - Musiknacht: Satte Sounds bis zum Morgen

Schüttorf Die Schüttorfer Musiknacht hat nichts von ihrer Anziehungskraft verloren. Auch bei der 30. Auflage, die am Sonnabend in der Vechtestadt über die Bühne ging, zogen wieder viele Musikfreunde und Feierfreudige durch die Nacht. Trotz Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt nutzten zahlreiche Musiknacht-Gäste das Fahrrad, um zwischen den sieben Veranstaltungsorten hin- und herzupendeln. Wie in den vergangenen Jahren hatten die Organisatoren aber auch wieder einen Pendelbus-Verkehrt eingerichtet, der mit der Party-Scheune der Gaststätte „Venhaus“ und dem Hotel und Restaurant „Nickisch“ auch die beiden „Musiknacht-Außenstellen“ mit der Schüttorfer Innenstadt verband. Die Idee der Stadt, die Musiknacht vor dem Rathaus mit einem Freiluft-Konzert im Rahmen des Innenstadtfestes „Schüttorfer Herbst“ einzuläuten, ging allerdings nicht auf. Die Abend- und Nachtschwärmer aus der Obergrafschaft setzten auf Bewährtes und starteten ihr Abendprogramm lieber „Indoor“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/musiknacht-satte-sounds-bis-zum-morgen-263202.html