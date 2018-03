Empfehlung - Musikliebhaber schwärmen durch klirrende Kälte

Schüttorf. Zwar finden die Konzerte und DJ-Auftritte in den sieben teilnehmenden Lokalitäten nicht unter freiem Himmel statt, ein Wesenszug der Musiknacht ist es aber traditionell, dass die Musikliebhaber und Nachtschwärmer zu Fuß oder mit dem Fahrrad zwischen den Veranstaltungsorten pendeln. Und dieses Vergnügen war am Sonnabend bei starken Ostwind, der die gefühlten Temperaturen weiter in den Keller schraubte, doch sehr eingeschränkt. Daran konnte auch der Service der Musiknacht-Organisatoren nichts ändern, die seit mehreren Auflagen zwischen den Veranstaltungsorten einen kostenlosen Shuttle-Bus-Service einsetzen. Musikalisch stimmte die Qualität einmal mehr, sodass die Besucher, die sich auf den Weg gemacht hatten, mit einem stimmungsvollen Abend mit guter Live-Musik belohnt wurden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/musikliebhaber-schwaermen-durch-klirrende-kaelte-229510.html