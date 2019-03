Empfehlung - Müllvermeidung ist ein großes Thema bei den Landfrauen

Isterberg/Quendorf Vor einigen Tagen trafen sich die Mitglieder des Landfrauenvereins Isterberg zur Jahreshauptversammlung in der Gaststätte „Beim Waldbauern“ in Quendorf. Die Vorsitzende Elke Horstmeier begrüßt fast 50 Frauen und die Bezirksvorsitzende Annelene Ewers aus Meppen. Sie stellt fest: „Es ist wichtig, sich für die Dörfer, die Dorfgemeinschaft und für die Landwirtschaft einzusetzen.“ Horstmeier stellte in dem Zusammenhang das Projekt der Brinkmann-Kerkhoff-Stiftung „för us“ vor, die eine Erweiterung des vorhandenen Gemeinschaftsraumes planen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/muellvermeidung-ist-ein-grosses-thema-bei-den-landfrauen-288187.html