Müllmann verletzt sich schwer bei Sturz

gn Schüttorf. Ein Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebes ist nach Polizeiangaben bei einem Arbeitsunfall am Donnerstagmorgen in Schüttorf schwer verletzt worden. Müllmänner waren an der Straße Am Graben dabei die an der Straße stehenden gelben Säcke einzusammeln. Beim Durchfahren eines Kurvenbereiches wurde der auf dem Trittbrett des Müllfahrzeuges stehende Mitarbeiter auf die Straße geschleudert.

Der 42-jährige Nordhorner musste mit schweren, nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.