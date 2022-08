Motorradfahrer nach Unfall in Schüttorf schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Euregiostraße in Schüttorf am Freitagmittag ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 69-Jährige war gegen 12.10 Uhr auf seinem Motorrad auf der Alte Emsbürener Straße unterwegs. Als er nach links in die Euregiostraße abbog, übersah er den Hyundai eines 74-Jährigen, der die Straße in Richtung Nordring befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der 74-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.