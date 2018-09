Empfehlung - Motorradfahrer in Ohne verletzt

Ohne Ein Motorradfahrer hat sich am Freitagabend gegen 17.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall verletzt. Wie ein Polizeisprecher den GN auf Anfrage mitteilte, kam der Mann aus bislang ungeklärten Gründen aus Ohne kommend in einer Kurve der Wettringer Straße von der Fahrbahn ab. Er fuhr über die Gegenfahrbahn auf einen Acker, auf dem er stürzte. Der Fahrer war laut Polizei nach dem Unfall ansprechbar und hatte sich nach bisherigen Kenntnissen leicht am Bein verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus zur Behandlung. fsu(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/motorradfahrer-in-ohne-verletzt-258174.html