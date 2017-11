Mit Zipfelmütze für den Guten Zweck laufen

gn Schüttorf. Durch die Natur laufen und gleichzeitig etwas Gutes tun und auch noch zu sehen, wie die Hilfe direkt beim Begünstigten ankommt – das versprechen die Macher des Grafschafter Nikolauslaufs ihren Teilnehmern. Zum vierten Mal veranstaltet der FC Schüttorf 09 den Nikolauslauf, der über eine Laufstrecke an der Vechte entlang führt und ohne Wettkampfcharakter durchgeführt wird. Er soll zum Jahresausklang am Sonnabend, 2. Dezember, das gemeinsame Laufen und Helfen verbinden. Die acht Kilometer lange Laufstrecke wird wahlweise im gemütlichen Tempo gelaufen oder gewalkt. Gestartet wird um 14 Uhr.

Der Nikolauslauf wird als Charitylauf durchgeführt. Anstelle einer Startgebühr soll jeder Teilnehmer einen Spendenbetrag, in ein am Veranstaltungsort aufgestelltes Sparschwein geben. Der Erlös wird in diesem Jahr dem Projekt „Fighting Spirits“ (Englisch: kämpfende Geister) zugutekommen. Dabei handelt es sich um Kinder und Jugendliche, die mit der lebensbedrohlichen Krankheiten wie Krebs in Berührung gekommen sind. Durch Musizieren unter Gleichgesinnten, kommt den „Spirits“ viel Liebe zugute, die ihnen Kraft gibt. Die Spendenübergabe findet direkt vor Ort statt. Mitglieder der „Fighting Spirits“ werden über ihr Projekt berichten.

Der Nikolauslauf wird ohne Zeitnahme durchgeführt. Jedoch gibt es eine Regel: Passend zum Thema Nikolaus, ist das Tragen einer Nikolausmütze Pflicht. Die Mützen werden am Veranstaltungstag günstig zum Kauf angeboten.

Start und Ziel befinden sich im Sportpark des FC Schüttorf 09. Nach der Zielankunft im Sportpark wird noch ein Catering angeboten.

Im Anschluss an den Nikolauslauf findet noch die Preisverleihung vom Schüttorfer Laufpass statt. Anmeldungen und weitere Informationen auf der Internetseite www.grafschafter-nikolauslauf.de.