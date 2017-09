Empfehlung - Mit 87 noch keine Wahl verpasst

Schüttorf. Wählen als Bürgerpflicht ist vor allem für viele ältere Menschen erheblich mehr als eine Floskel. Auch für Ida Weikert, Doris Tonini und Germano Tonini, die gestern Nachmittag im Wahllokal in der Oberschule in Schüttorf ihre Stimme abgegeben haben, war die Teilnahme an der Bundestagswahl eine Selbstverständlichkeit. „Ich möchte in einer Demokratie leben und dafür ist es wichtig, zur Wahl zu gehen“, sagt Germano Tonini, nachdem er seinen Wahlschein in die gelbe Tonne geworfen hat, die als Wahlurne in der Oberschul-Mensa aufgestellt worden war. „Viele nehmen sich bei dem Wetter leider etwas anderes vor“, meint der frühere Schüttorfer Eisdielen-Besitzer. „Und anschließend meckern sie über die Politik“, fügt Ehefrau Doris an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/mit-87-noch-keine-wahl-verpasst-208700.html