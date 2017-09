Metalabend im Schüttorfer „Komplex“

gn Schüttorf. „Craving“, „Estoplyn“ und „Draupnir“ präsentieren am Sonnabend, 30. September, eine ganz eigene Mischung aus Metal und Folk im „Komplex“ in der Mauerstraße 56 in Schüttorf. Ob mit Dudelsack oder „Powermetalshouts“ – die Bands wissen auf ihre ganz eigenen Art und Weise die Bude zum Kochen zu bringen, heißt es in einer Mitteilung des Jugendhauses. Einlass wird ab 20 Uhr gewährt.

Als Headliner werden „Craving“ aus Oldenburg spielen. Die Musik der Band macht Anleihen beim Black- Death- und Folk-Metal.

„Estoplyn“: hier treffen harte Riffs auf melodischen Dudelsacksound. „Estoplyn“ selbst beschreiben ihre Musik als Heavy-Folk-Metal. Coole Lieder und eine großartige Live-Performance sind das Markenzeichen von „Estoplyn“.

Gegründet im Jahr 2008 von fünf Angehörigen der Münsteraner Metalszene, war für „Draupnir“ schnell klar, wohin die musikalische Reise gehen soll: Epischer Paganmetal der symphonischen Sorte. Was noch fehlte, war ein Instrument, das dem Pagan-Metal die besondere folkige Note geben konnte sowie eine weibliche Singstimme. Beides in einer Person fand die Band in Katharina, die noch im selben Jahr dazu stieß, heißt es in der Mitteilung. Tickets für den Konzertabend kosten 6 Euro im Vorverkauf. An der Abendkasse werden 7,50 Euro pro Person fällig.