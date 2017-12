Empfehlung - Mercedes brennt in Schüttorf

Schüttorf. Am späten Sonntagnachmittag stand in Schüttorf plötzlich ein Mercedes in Flammen. Der Wagen parkte an einem Altenheim in der Straße Bleichenwall. Das Auto fing aus ungeklärter Ursache aus dem Bereich eines vorderen Reifens an zu brennen. Schnell griffen die Flammen auf den Motorraum über. Die alarmierte Feuerwehr Schüttorf eilte mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften aus, um den Brand zu löschen. Ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Gebäude konnte verhindert werden. Die Polizei hat den Bereich um das Auto mit Flatterband abgesperrt. Nach ersten Schätzungen entstand an dem Mercedes Totalschaden. Der Fahrer gab an, noch kurz zuvor mit seinem Auto unterwegs gewesen zu sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/mercedes-brennt-in-schuettorf-217762.html