Empfehlung - „Mehr Menschlichkeit, mehr Zivilcourage, mehr Liebe“

SCHÜTTORF. Ein ganz warmes Gefühl im Herzen und einen Kloß im Hals. Nur wer Hornhaut auf der Seele hat, wird das Theater der Obergrafschaft am Freitag nicht in diesem Gefühlszwiespalt und voller Dankbarkeit für ein bewegendes Erlebnis verlassen haben. Dabei klang die Ankündigung – „Onkel Toms Hütte“, Schauspiel mit Musik – eher befremdlich. Zwar versprach Bernd Aalken in seiner Begrüßung einen „fantastischen Abend“, doch das Publikum blieb bis zum Vorstellungsbeginn unsicher, was die Theatergastspiele Kempf (München) auf die Bühne bringen würden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/mehr-menschlichkeit-mehr-zivilcourage-mehr-liebe-211988.html