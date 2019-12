Empfehlung - Mehr als 150 Nikoläuse am Sonnabend auf der Laufstrecke

Schüttorf Der Nikolauslauf wird wie in den Vorjahren als Charitylauf und ohne Zeitmessung durchgeführt. Anstelle einer Startgebühr darf jeder Teilnehmer eine Spende in ein Sparschwein einwerfen. Die gesammelten Spenden kommen den „Fighting Spirits“ zugute. Bei den „Fighting Spirits“ handelt es sich um Kinder und Jugendliche, die in irgendeiner Weise mit der lebensbedrohlichen Krankheit Krebs in Berührung gekommen sind. Durch gemeinsames Musizieren finden die Jugendlichen Kraft und Hoffnung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/mehr-als-150-nikolaeuse-am-sonnabend-auf-der-laufstrecke-333458.html