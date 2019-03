Matthias Reckzügel ist neuer Vorsitzender im Kirchenrat

Schüttorf Der Schüttorfer Matthias Reckzügel war vor zehn Jahren erstmals in den Kirchenrat gewählt worden. „Damals mit dem zweitbesten Ergebnis unter allen Bewerbern“, teilt die Kirchengemeinde auf ihrer Facebookseite mit. Matthias Reckzügel ist ehrenamtlich unter anderem als Ältestenprediger der Kirchengemeinde, als Notfallseelsorger, Gesamtsynodaler und Vorsitzender des gesamtkirchlichen Ausschusses für Nachhaltigkeit und Ökologie engagiert. Die Neuwahl war notwendig, nachdem der bisherige Vorsitzende Norbert Nordholt von seinem Amt zurückgetreten war. Matthias Reckzügel ist Professor für innovative Energiesysteme und wissenschaftlicher Leiter am Kompetenzzentrum Energie an der Hochschule Osnabrück.