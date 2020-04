Masken für Schüler und Mitarbeiter

Schüttorf Auch in Niedersachsen soll im Nahverkehr und im Einzelhandel ab kommendem Montag, 27. April, eine Maskenpflicht zur Eindämmung des Coronavirus gelten. Die Samtgemeinde Schüttorf und Stadt statten aktuell Mitarbeiter mit sogenannten Community- beziehungsweise Alltagsmasken aus. Im ersten Schritt werden auch den Schülern der Oberschule Schüttorf Masken zur Verfügung gestellt.

Bürger, die sich selbstständig eine Maske herstellen oder nähen möchten, finden im Internet hilfreiche Anleitungen. So hat die Stadt Essen beispielsweise eine Bildanleitung (www.media.essen.de) veröffentlicht. Die Website www.maskezeigen.de, die im Rahmen des #WirVsVirus-Hackathons der Bundesregierung Deutschland im März 2020 entstanden ist, bietet mehrsprachige Anleitungen und Tutorials für unterschiedliche Maskenvarianten an.

Für eine gemeinsame Aktion mit dem Stadtmarketingverein Pluspunkt wurden kurzfristig finanzielle Mittel bereitgestellt. Der Pluspunkt Schüttorf stellt Bürgerinnen und Bürgern, die keine Möglichkeit haben, sich selbst Masken zu nähen oder zu beschaffen, industriell hergestellte Communitymasken gegen eine Schutzgebühr in Höhe von zwei Euro zur Verfügung. Zu den Öffnungszeiten (Montag und Mittwoch, 14 bis 17 Uhr, Freitag, 9 bis 12 Uhr, Samstag 9.30 bis 12 Uhr) erfolgt die Abgabe ab nächster Woche unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen im Pluspunktbüro in der Alten Kirchschule. Eine separate Mitteilung, sobald die Masken ausgegeben werden, folgt. Mehrere Bestellungen wurden in den vergangenen Tagen ausgelöst, sodass aufgrund der Liefer- und Produktionszeiten in den nächsten Tagen und Wochen sukzessive 5000 industriell und ehrenamtlich hergestellte Communitymasken der Firmen Rofa Bekleidungswerk, WKS Textilveredlungs-GmbH, Raumausstattung Exklusiv sowie einer Gruppe von ehrenamtlichen Näherinnen erwartet werden.

Wichtig ist, dass die Masken zusätzlich zu den geltenden Maßnahmen und Regelungen zu gebrauchen sind und nur so zur Eindämmung von CoViD-19 beitragen. Auch die Nutzungs- und Pflegehinweise, wie unter anderem das Waschen bei mindestens 60 Grad, sind notwendig, damit die Mund-Nase-Masken die Gefahr einer Tröpfchen-Infektion durch Husten, Niesen oder Sprechen vermindern.

Samtgemeindebürgermeister Manfred Windhaus und Bürgermeister Jörn Tüchter loben das hohe ehrenamtliche Engagement, dass bereits in privaten Kreisen für Bürgerinnen und Bürger, Familie und Freunde geleistet wird. „Dazu sprechen wir unseren Dank aus – an das Engagement aber auch an die große Disziplin und den starken Zusammenhalt in Schüttorf“, so Manfred Windhaus. Wer selbst genähte Masken ehrenamtlich zur Verfügung stellen möchte, wendet sich an die Stadt Schüttorf (www.komplex-schuettorf.de/schuettorf-hilft) beziehungsweis an das organisierte Netzwerk hilfsbereiter Menschen von Pastor Johannes de Vries und. Pastor Henning Kraft. Weitere Informationen zu Dienstleistungen des Bürgerservices/Standesamt und zur Öffnung der Samtgemeindebücherei werden in Kürze mitgeteilt.