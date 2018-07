Empfehlung - Martin Fromme tritt im „KunstWerk“ in Schüttorf auf

Schüttorf Beim Auftritt von Martin Fromme am 14. September in Schüttorf werden Nicht-Behinderte auf die vorhandenen Arme genommen, Behinderte aber auch. Ein Blick auf Anomalitäten aller Couleur, die man so noch nie gesehen hat, auch für Blinde. Es werden Fragen gestellt und nicht beantwortet: Gibt es Ermäßigung für Stotterer bei der Sex-Hotline? Stimmt das Sprichwort „Lügen haben kurze Beine“ beim „Blade Gunner“? Kann Martin Fromme beten? Und wenn ja, sind das lange oder kurze Gebete?(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/martin-fromme-tritt-im-kunstwerk-in-schuettorf-auf-244352.html