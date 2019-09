Unbekannte greifen Mann in Schüttorf hinterrücks an

Schüttorf Ein 36-jähriger Mann ist am vergangenen Sonntagmorgen von drei bis vier Tätern von hinten angegriffen und zu Boden geschlagen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, spielte sich die Tat in Schüttorf an der Brunnengasse zwischen 4 und 5 Uhr ab. „Die Täter nahmen ihm ein Schlüsseletui samt Bargeld sowie ein Smartphone ab und ergriffen anschließend die Flucht“, berichtet die Polizei.

Das Opfer musste ins Krankenhaus gebracht und dort vier Tage stationär behandelt werden. Eine Täterbeschreibung liegt laut Polizei aktuell nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 9800 entgegen.