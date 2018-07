Mallorca-Partyfeeling in Schüttorf mit Mia Julia

Schüttorf Vollgas geben, Party machen – und das am liebsten im Mallorca-Style: „Mia Julia begeistert nicht nur ihre Fans am Ballermann. Auch hierzulande sorgt Mallorcas Partykönigin mit Hits wie ,Mallorca da bin ich daheim‘ und ,Wir sind die Geilsten‘ oder ,M.I.A. Meine Gang‘ für eine ,Geile Zeit‘“, heißt es in einer Ankündigung. Am Freitag, 3. August, tritt die blonde Entertainerin mit ihrer neuen Show in der Diskothek „Index“ in Schüttorf auf. Einlass ist ab 22 Uhr. Tickets kosten 9 Euro, mit „Index“-Membercard 5 Euro.

„Mit ihrer sympathischen und quirlig-frechen Art hat Mia Julia Mallorca im Sturm erobert und landet seitdem einen musikalischen Volltreffer nach dem anderen“, so die PR-Agentur der Künstlerin. Es sei also kein Wunder, dass sie sich schon längst auch weit über die Grenzen der Baleareninsel hinaus als Partykönigin etabliert habe. Nicht ohne Grund fülle sie jede Location – und das auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hier spielt sie auf fast allen großen Festivals und wurde bei vielen auch als Headliner verpflichtet. „Unzählige weitere Auftritte sowie ihre erfolgreiche Tournee durch 13 deutsche Städte sprechen für sich. Aber auch abseits der Bühne hat sich Mia Julia einen Namen gemacht: Ob als Covergirl auf Lifestylemagazinen oder in TV-Formaten, sie macht immer eine klasse Figur“, lobt Borgmeier Public Relations. Wer sie schon einmal live erlebt habe, wisse: Da ist gute Laune vorprogrammiert!