Empfehlung - Männergesangverein Schüttorf vollzieht Generationswechsel

Schüttorf Der Schüttorfer Männergesangverein „Eintracht“ (MGV) hat das Ziel, Tradition und Moderne miteinander zu verbinden. Der Männerchor von 1879 kann in diesem Jahr auf sein 140-jähriges Bestehen zurückblicken. In das Jubiläumsjahr ist der Schüttorfer Chor aber mit einem klaren Signal des Aufbruchs gestartet. Bei seiner Jahreshauptversammlung im Restaurant Nickisch hat der MGV unter der Leitung von Inge Brilleman einen Generationswechsel vollzogen. Mit Ingo Braaksma übernahm ein Chormitglied aus der jüngeren Garde die Position des 1. Vorsitzenden. Damit tritt Braaksma die Nachfolge von Heinz-Albert Kerkdyk an, der in den vergangenen neun Jahren für die Geschicke des Chores verantwortlich war. Das ist aber nicht die einzige Veränderung im Vorstand. Mit Schriftführer Manfred Voger und dem Klaus Boller (2. Notenwart) schieden noch zwei weitere langjährige Vorstandsmitglieder aus. Dafür wurden Wolfram de Ridder (1. Schriftführer) und Christoph Bieder (2. Schriftführer) neu gewählt. In ihren Positionen bestätigt wurden Floris Kröner (2. Vorsitzender) Frank Möring (1. Kassierer), Johann Rademaker (2. Kassierer).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/maennergesangverein-schuettorf-vollzieht-generationswechsel-282974.html