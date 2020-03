Empfehlung - Männergesangverein „Eintracht“ tritt beim Stadtjubiläum auf

Schüttorf Auf einen besonderen Höhepunkt bereitet sich der Männergesangverein „Eintracht“ von 1879 Schüttorf in diesem Jahr vor. In der Festwoche zum Schüttorfer Stadtjubiläum wird der Männergesangverein zusammen mit dem Duo „Tenöre4you“ in großen Festzelt auf dem Kuhm auftreten. „Das ist für unseren Chor ein echtes Highlight“, sagte der Vorsitzende Ingo Braaksma auf der Mitgliederversammlung des Chores. Den großen Rahmen wollen die Chormitglieder auch dazu nutzen, Werbung in eigener Sache zu machen. Denn die Nachwuchssuche ist für den MGV weiterhin ein wichtiges Thema. Um neue Mitglieder für das gemeinsame Singen zu begeistern, plant der Chor mit seiner Leiterin Inge Brilleman im Verlauf des Jahres weitere Aktionen: „Die wichtigste Aufgabe, um den Chor weiter am Leben zu halten, ist es, neue Mitglieder zu gewinnen“, betonte Brilleman. Ein wichtiger Baustein in der Verjüngung des Schüttorfer MGV war im vergangenen Jahr die Wahl von Braaksma zum ersten Vorsitzenden. Nach dem ersten Jahr im Amt bekam er viel Lob von seinem Vorgänger. „Ich bin froh, dass wir dich als 1. Vorsitzenden haben. Du hast im letzten Jahr mit deinem Vorstandsteam schon viel bewegt“, sagte Albert Kerkdyk, der den Männergesangverein zuvor über viele Jahre geprägt hatte und auch jetzt noch als Ratgeber zur Seite steht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/maennergesangverein-eintracht-tritt-beim-stadtjubilaeum-auf-347359.html