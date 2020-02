Empfehlung - Leuchtende Motive erinnern an Schüttorfer Stadtjubiläum

Ohne In seiner Werkstatt versinkt Werner Schrapp ganz in die Arbeit. Mitten im Dorfkern von Ohne sägt der gelernte Tischler-Meister mit viel Liebe zum Detail und Fingerspitzengefühl kleine Kunstwerke aus Holz. „Man muss schon eine sehr ruhige Hand haben“, sagt der 71-Jährige, als er mit der feinen Laubsäge an den Umrissen eines neuen Lichterbogens arbeitet. Anlässlich des 725-jährigen Stadtrechtsjubiläums in Schüttorf hatte er die Idee, einen Jubiläumsbogen zu entwerfen. Das erste Exemplar ist bereits fertig. Auf der Schüttorfer Bogen sind markante Gebäude der Vechtestadt wie das historische Rathaus mit dem Ziegenbrunnen, die reformierte Kirche und Börgelings Mühle zu sehen. Auch die Jahreszahlen 1295 und 2020 hat Werner Schrapp darauf verewigt. Hinter dem Sperrholz-Entwurf sorgen kleine Lichtquellen für Beleuchtung. „Durch das warme Licht sind die Bögen auffälliger als ein Bild an der Wand“, erklärt Schrapp, der in den vergangenen Jahren zahlreiche Holzarbeiten gefertigt hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/leuchtende-motive-erinnern-an-schuettorfer-stadtjubilaeum--344786.html