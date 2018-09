Empfehlung - Letzte Stolpersteine werden in Schüttorf verlegt

Schüttorf Nachdem der Künstler und Stolperstein-Initiator Gunter Demnig im vergangenen Jahr bereits 20 Erinnerungssteine an drei verschiedenen Stellen in der Innenstadt verlegt hat, kommt er nun erneut nach Schüttorf, um sein Projekt „Gegen das Vergessen“ mit der Verlegung von drei weiteren Stolpersteinen abzuschließen. Um 14 Uhr wird das Gedenkprojekt in der Rosenstraße 1 fortgesetzt, wo früher die jüdische Familie Bendix gelebt hat. Anschließend wird in der Mauerstraße 48 mit weiteren Stolpersteinen an die Familie Mendel erinnert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/letzte-stolpersteine-werden-in-schuettorf-verlegt-250694.html