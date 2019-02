Lenja van Verth aus Schüttorf ist beste Vorleserin im Kreis

Bad Bentheim/Schüttorf Die Kreissiegerin des Vorlesewettbewerbs des deutschen Buchhandels kommt vom Burg-Gymnasium Bad Bentheim. Lenja van Verth aus Schüttorf wurde am vergangenen Samstag in der Stadtbibliothek in Nordhorn als beste Vorleserin 2019 ermittelt. „Angetreten waren die Schulsieger der 6. Klassen aus der Grafschaft Bentheim, die aus ihren Lieblingsbüchern und aus einem unbekannten Text vorlasen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtbibliothek Nordhorn.

Mit Textpassagen aus ihrem Lieblingsbuch „Die Duftapotheke“ von Anna Ruhr und im Anschluss daran aus dem neuen Jugendroman „Die Nachtflüsterer“ von Ali Sparkes konnte Lenja van Verth die Jury überzeugen.

Neben einem Buchpreis des Börsenvereins freut sich Lenja über eine Autorenlesung für ihre Klasse.