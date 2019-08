Empfehlung - Lehrerin eröffnet neues Gartencafé in Engden

Engden Wer in Engden in einem Café in den Genuss von Kaffee und Kuchen kommen wollte, musste bislang wieder ins Auto oder auf die Fietse steigen und weiterfahren. Seit Kurzem hat sich allerdings das geändert: Mit dem Gartencafé „Engdener Wüste“ am Emsbürener Weg 23a hat sich Jacqueline Trienen einen großen Wunsch erfüllt. Eigentlich arbeitet die Niederländerin in Hengelo als Lehrerin an einer Gesamtschule. „Schon dort hatte ich die Idee, ein eigenes Café zu eröffnen“, erzählt Trienen. Ihr eigenes Haus samt Garten wollte sie für ihre Gäste öffnen, durch den stetig ansteigenden Pkw-Verkehr entschied sich Jacqueline Trienen dann jedoch dagegen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/lehrerin-eroeffnet-neues-gartencafe-in-engden-311453.html