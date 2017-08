Empfehlung - Leerstand bereitet Schüttorfern Sorgen

Schüttorf. „Der Einzelhandel in der Schüttorfer Innenstadt hat deutlich an Bedeutung verloren. Das Bild der Leerstände ist besorgniserregend“, sagte Verwaltungsmitarbeiter Heiko Brüning im Ausschuss. Darum bestehe dringender Handlungsbedarf, um Besuchern und Bürgern wieder Lust zu machen, in Schüttorf einen Einkaufsbummel zu unternehmen. Das gastronomische Angebot sei gut, allerdings gebe es zu viele Dienstleister und zu wenige Geschäfte. Zunehmende Mobilität und Online-Handel seien zwei Ursachen dafür. „Diese Faktoren können wir nicht beeinflussen. An anderer Stelle können und müssen wir aber durchaus tätig werden“, erklärte er gegenüber den Ausschussmitgliedern. „Wir sollten uns zum Beispiel dafür einsetzen, dass attraktive Gebäude nicht für den Einzelhandel verloren gehen. Wir müssen darauf achten, dass sie vor allem nicht entgegen ihrer Bestimmung für Wohnnutzung verwendet werden“, betonte er.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/leerstand-bereitet-schuettorfern-sorgen-204004.html