Landjugend präsentiert in Ohne Komödie mit Chaosgarantie

Die Theatergruppe der Landjugend Samern-Ohne präsentiert am Freitag, 2. März, ab 20 Uhr in der Schützenhalle in Ohne die plattdeutsche Komödie „Leeve un anner Katastrophen“ von Uschi Schilling und in Plattdeutsch überarbeitet von Günter Drewes.