Empfehlung - Kultusminister übergibt Förderbescheid

Schüttorf Zunächst übergab der Minister in der Kita einen Förderbescheid über 2375 Euro für das Projekt „Brücke“. Mit diesem Programm wird der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule unterstützt. In Schüttorf kooperieren die Kita Rüskauer Rasselbande und die Grundschule auf dem Süsteresch. Schon im vergangenen Jahr wurde im Rahmen von „Brücke“ ein Projekt an den beiden Einrichtungen durchgeführt. In diesem Jahr soll es vom 4. bis zum 6. Mai um das Thema gesunde Ernährung gehen. Wie Erzieherin Nicole Beitzel berichtete, konnten die Landfrauen Samern und der Molkereibetrieb Milchland als Partner gewonnen werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/kultusminister-uebergibt-foerderbescheid-344802.html