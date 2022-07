Kulturrabatt mit Juleica-Card im „Komplex“ in Schüttorf

Wer einer Juleica-Card besitzt, kann ab sofort Geld beim Besuch von Veranstaltungen im Jugend- und Kulturzentrum Komplex sparen. Wer eine Juleica Card besitzt oder gerade in einem Juleica Kurs steckt bekommt in Zukunft bis zu 40% Rabatt auf Tickets. Der Rabatt gilt bei Veranstaltungen mit angegebener Ermäßigung. Ob eine Ermäßigung vorliegt, findet man im Ticketshop auf der Webseite des Komplex oder an allen bekannten Reservix-VVK Stellen.

Die Jugendleiter/in-Card, kurz Juleica, ist ein bundesweit einheitlicher Ausweis für Jugendleiterinnen und Jugendleiter. Die Tätigkeit des Jugendleiters umfasst die Planung, Organisation und Durchführung von außersportlichen wie zum Beispiel kulturellen, sportartübergreifenden und in geringem Maße sportartspezifischen Angeboten für die Kinder- und Jugendarbeit.