Kronkorkensammeln kommt „Bunten Schnauzen" zugute

hd Quendorf. Die Schüttorfer Hundefreunde „Bunter Schnauzen“ haben Grund zur Freude: Am Sonntag erhielten sie im Esch in Quendorf die zweite Auszahlung in Höhe von 500 Euro aus der Kronkorken- und Schrottsammelaktion. Organisator Michael Grönefeld, der diese Aktion für Grafschafter Vereine am 23. Februar 2016 ins Leben rief, zeigte sich mit der Abgabe von Korken, Schraubverschlüssen von Gläsern sowie Eisen- und Nichteisenmetallen zufrieden. Er würde sich allerdings freuen, wenn zum Wohle der Vereine sich noch mehr Bürger an der Abgabe von Eisenteilen beteiligen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/kronkorkensammeln-kommt-bunten-schnauzen-zugute-236013.html