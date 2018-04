Empfehlung - Kreissparkasse: Zukunft des Geldautomaten in Schüttorf offen

Nordhorn. Zum dritten Mal ist die Sparkasse Grafschaft Bentheim von der Sprengung eines Geldautomaten betroffen: am 3. Oktober 2014 an der Nordhorner Lindenallee, am 9. November 2015 in der SB-Geschäftsstelle Lage und nun in Schüttorf in der SB-Geschäftsstelle „Kempers-Esch“. Dort wurde der Geldautomat gesprengt, obwohl das SB-Center an der Salzberger Straße seit 22 Uhr geschlossen war und die Täter erst in den Raum eindringen mussten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/kreissparkasse-zukunft-des-geldautomaten-in-schuettorf-offen-231228.html