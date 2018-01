Empfehlung - Konzept des „Schüttorfer Winterzaubers“ geht auf

Schüttorf. Ein äußerst kurzweiliger und gelungener Start ins Jahr 2018 ist am Sonnabend der Veranstaltungs-AG des „Komplex“ gelungenen. Mit dem „Schüttorfer Winterzauber“ konnten die Organisatoren der „KulturPunkt“-Reihe bei den Zuschauern im ausverkauften Theater der Obergrafschaft auf der ganzen Linie punkten. Mit Unterstützung von Heinz Siemering stellte das Veranstaltungsteam um „Komplex“-Leiter Frieder Heckmann erneut ein abwechslungsreiches Programm zusammen, in dem lokale und überregionale Künstler auf der Bühne standen. „Das ist das Besondere an unserem Winterzauber-Programm. Hier stehen Künstler aus der Grafschaft und welche, die sich deutschlandweit einen Namen gemacht haben, gemeinsam auf der Bühne“, beschrieb Siemering das Konzept.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/konzept-des-schuettorfer-winterzaubers-geht-auf-222613.html